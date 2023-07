La fausse médecin de Montceau valide Parcoursup et s’inscrit à un BTS Chimie à Chalon

Samantha Avril a une nouvelle fois trompé l’Éducation nationale. Avec un nouveau cv et de nouvelles compétences, celle-ci a accepté une proposition de formation d’un lycée chalonnais sur le site Parcoursup, selon le Journal de Saône-et-Loire.

Après avoir été une fausse médecin à Montceau ou encore une fausse institutrice, elle a accepté de valider la proposition d’admission.

On rappelle que depuis 2020, la trentenaire fait toujours l’objet d’une instruction judiciaire par le parquet de Chalon pour « pratique illégale de la médecine, mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires, faux et usage de faux » et pour « escroquerie ».