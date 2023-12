La FCPE du Rhône s’inquiète de la situation financière des lycées

La FCPE du Rhône et de la métropole de Lyon s’inquiète de la situation financière des lycées. Selon elle, “l’état des fonds de roulement qui ne cesse de se dégrader. En effet, les lycées puisent dans ces fonds de manière constante

depuis 2 ans car les dotations de la Région ne suffisent pas à couvrir les surcoûts liés à l’inflation, les investissements sont repoussés, la pression est de plus en plus forte sur les postes budgétaires liés aux activités pédagogiques et à la vie de l’élève. Dans certains lycées, le paiement de factures de 2023 est reporté sur 2024″.



Parmi les lycées sous pression on retrouve les lycée Jean-Paul Sartre à Bron, René Descartes à Saint-Genis Laval.



Au lycée Jean-Paul Sartre, cette pression financière se traduit par l’arrêt des transports vers les installations sportives, et un report de vote en 2024 pour les voyages scolaires. Au lycée René Descartes, le fonds de roulement n’est plus que de 16 jours, quand la « cible » fixée par la Région pour tous les lycées était encore à 70 jours il y a 2 ans.