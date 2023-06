La FDJ lance un ticket à gratter dont les prix sont des places pour la finale d’athlétisme des JO 2024

Très prisées, les places pour les finales des compétitions d’athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont toutes déjà été réservées, alors que 80 000 spectateurs sont attendus pour remplir les gradins du Stade de France. Et pour cause : c’est LA compétition la plus attendue des JO.

Vous rêviez d’y assister ? Il n’est pas trop tard ! À partir du lundi 3 juillet, la Française des jeux (FDJ) fait des fameux billets, les prix à remporter de tickets à gratter. Appelé « Mon ticket pour Paris 2024 », il s’agit d’un nouveau jeu à gratter sorti tout spécialement pour l’occasion. Vendu à 3 euros, il vous sera possible de tenter votre chance à deux reprises avec ces tickets spéciaux. Deux gains seront mis en jeu : un pactole de 50 000 euros et des places pour les finales d’athlétisme.

Selon Cédric Berton, directeur des activités de loterie du groupe FDJ, une cinquantaine de gagnants aura la chance de gagner deux billets pour la finale. Ils pourront emmener avec eux la personne de leur choix et le transport, l’hébergement et la restauration seront pris en charge par la FDJ. Le rêve pour les fans d’athlétisme qui souhaitent assister à une finale d’anthologie…