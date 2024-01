La ferme de Lyon a trouvé son repreneur

La dernière ferme urbaine lyonnaise a trouvé un repreneur. L’exploitation du 9e arrondissement a été racheté sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif par 3 salariés soutenus par la Métropole mais également des villes de Lyon et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Objectif, accueillir plus facilement le public, lancer une production viticole et travailler sur la réintroduction d’une race de porc.

Selon la Métropole “Ce projet permettra de pérenniser l’agriculture sur le territoire lyonnais”. Cette ferme, imaginée par les repreneurs, la « Ferme de Lyon », dont la majeure partie des terres se trouve à Saint-Cyr-au-Mont d’Or, a pour “objectif de maintenir les activités agricoles de cette dernière ferme lyonnaise et de faire de celle-ci une vitrine de la transition agroécologique.”

A.B