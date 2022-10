À partir de ce vendredi 7 et jusqu’au 17 octobre prochain, la fête de la science va avoir lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total c’est plus de 1000 manifestations, toutes gratuites, qui seront programmées durant une dizaine de jours. Cette année le thème majeur est celui du changement climatique et de la faculté humaine d’adaptation face à ce dernier.