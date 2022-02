La fête foraine de retour ce vendredi à Chalon-sur-Saône

Ce vendredi à 14h, la fête foraine du Carnaval ouvre ses portes place du Collège, place Mathias et place de Beaune à Chalon-sur-Saône. Elle sera accessible tous les jours jusqu’au dimanche 13 mars inclus avec une journée demi-tarif le mercredi 9 mars.

La fête foraine avait été annulée l’an dernier en raison du Covid-19 mais elle rouvrira bien ce vendredi avec plus de 130 stands et attractions pour le plus grand plaisir des petits et des grands.