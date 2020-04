La FFF confirme l’arrêt des championnats amateurs

La Fédération Française de Football a confirmé ce jeudi matin l’arrêt définitif de tous les championnats amateurs, exceptés le National 1 et la D1 féminine.



Les compétitions étaient jusqu’à présent suspendues, elles sont désormais définitivement arrêtées. “Le Comité Exécutif de la FFF a décidé d’arrêter définitivement les compétitions de Ligues, de Districts, des Championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins), des Championnats nationaux futsal, du National 3, du National 2 et de la D2 féminine.”



L’arrêt des compétitions a été fixé à la date du 13 mars, quelque soit le nombre de matches disputés par équipes engagées. Comme prévu, il n’y aura donc pas de saison blanche.



Le communiqué de la FFF :

