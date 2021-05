La fin des tickets de caisse papiers en grandes surfaces ?

La loi prévoit la disparition progressive des tickets papiers pour les achats de moins de 30 euros d’ici 2023.

En effet, de plus en plus de chaînes de magasins suppriment les tickets de caisse en version papier, préférant les envoyer par mail. Les derniers à adopter cette mesure sont Carrefour et Système U.

Un geste écologique

Le nouveau système de dématérialisation dans ces magasins permettra au groupe Casino d’économiser 170.000 bouts de papier imprimés par semaine et environ 40.000 kilomètres de rouleau par an chez Système U.

Par ailleurs, cette idée de suppression de papier s’inscrit dans une initiative écologique soutenue par les consommateurs. Effectivement, 50% aujourd’hui choisissent l’option des tickets dématérialisés dans les enseignes notamment pour les achats de moins de 10 euros.

Enfin, ce geste environnemental se démocratise de plus en plus et s’applique également dans les enseignes telles que Uniqlo, Etam ou encore Promod.