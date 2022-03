La fin du port du masque à l’école ce lundi

A partir de lundi le masque ne sera plus obligatoire à l’école mais seulement recommandée dans certains cas.



Le nouveau protocole sanitaire, qui entrera en vigueur dans les écoles, collèges et lycées, prévoit, outre la fin du port du masque, la reprise des sports de contacts, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Dans ces conditions, tous les enfants non masqués d’une classe seront cas contacts si un de leurs camarades est positif. Même règle à l’école élémentaire, au collège et au lycée.



A noter également que le protocole sanitaire en entreprise cessera de s’appliquer à partir de ce lundi, date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés.



La ministre du Travail a annoncé que « Le protocole sanitaire en entreprise va lui aussi disparaître à partir de lundi prochain » et « on va reprendre des règles normales en entreprise ».