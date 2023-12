La finale du Championnat du Monde de Pâté-Croûte a lieu ce lundi à Lyon

Le Championnat du Monde de Pâté-Croute se déroule ce lundi à la Sucrière à Lyon.



14 cuisiniers du monde entier seront présents. Deux Lyonnais sont également en lice lors de cette finale : Jérémie Crauser et Antonin Roux. Organisé depuis 2009, la Confrérie du Pâté-Croûte organise le Championnat du Monde éponyme. Le jury officiel est présidé par Karen Torosyan, Vainqueur 2015 du Championnat du Monde de Pâté-Croûte, propriétaire et chef doublement étoilé du restaurant Bozar à Bruxelles.



L’année dernière c’est Ryutaro Shiomi qui a été sacré Champion du monde, suivi de Jérémie Crauser et de Tony Capocci.