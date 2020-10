La Fnac ouvre une boutique éphémère Fnac Kids à Lyon

A l’approche des fêtes de fin d’année, la FNAC ouvre une boutique éphémère à l’Hôtel-Dieu. Ce pop-up store est à destination des enfants “à partir de 2 ans et jusqu’à 12-13 ans”.



Vous retrouvez également des produits dérivés de grandes marques telles que Harry Potter ou Disney.



La boutique “Fnac Kids & Livres” sera ouverte jusqu’au 10 janvier 2021. A noter que c’est au total 30 magasins éphémères qui ouvriront leurs portes au cours du prochain mois.



Fnac Kids Lyon 2° – 33 rue Bellecordière 69002 Lyon (Face à la sortie Fnac Bellecour) Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches de décembre de 10h à 19h Horaires en décembre : Fermeture à 18h les dimanches 24 et 31 décembre.