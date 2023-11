La Foire de Dijon débute ce mercredi

La Foire internationale et gastronomique de Dijon débute ce mercredi et va s’étendre jusqu’au 12 novembre prochain dans le Parc des Expositions et congrès de Dijon. Lors de cet évènement de nombreuses animations seront organisées et il sera également possible d’acheter de nombreux produits. De multiples thématique seront programmées chaque jour telles qu’une journée spéciale bière 100% Côte-d’Or, une journée spéciale jeux, une journée spéciale enfants, une journée spéciale moutarde… et bien d’autres encore ! La billetterie en ligne est disponible sur www.froidedijon.fr . L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.