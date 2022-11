La Foire de Grenoble fait son retour à Alpexpo du vendredi 4 au dimanche 13 novembre 2022. Avec au programme un espace dédié à la Thaïlande, des salons thématiques pour les petits et les “grands petits”, et de nombreuses animations tout au long des dix jours. Plus le retour de la grande roue, absente depuis sept ans.