La Foire de Grenoble va faire son retour du 4 au 13 novembre

Du 4 au 13 novembre prochain, la traditionnelle Foire de Grenoble sera de retour du côté d’Alpexpo. Au total, ce sont plus de 300 exposants qui sont attendus sur une surface de plus de 40 000 m2 selon nos confrères du Dauphiné Libéré. À noter que cette année, une exposition spéciale sur le thème de la Thaïlande sera proposée aux nombreux visiteurs. Toujours selon le quotidien régional, plus de 70 000 personnes sont attendus sur les stands.