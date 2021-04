La Foire de Lyon 2021 est annulée

Nouveau coup dur pour le secteur de l’événementiel à Lyon, extrêmement touché depuis le début de la crise sanitaire.



Annulée en 2020 à cause du coronavirus, l’édition 2021 de la Foire de Lyon a été à nouveau repoussée. Les organisateurs viennent d’annoncer cette annulation, évidemment liée aux restrictions sanitaires actuelles : « Nous sommes évidemment déçus puisque malgré notre engagement, des mois de travail pour se réinventer, s’adapter et se projeter, la réalité de la situation et du calendrier nous impose de prendre cette décision qui est aujourd’hui la plus raisonnable.»



Initialement prévue du 19 au 27 juin 2021, la prochaine édition de la Foire de Lyon devrait désormais avoir lieu en mars 2022.