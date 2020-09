La Foire de Lyon annulée, le port du masque étendu à plusieurs villes… retrouvez les annonces du préfet

Le préfet Pascal Mailhos a annoncé ce lundi après-midi, la mise en place dès ce mardi, de nouvelles mesures dans le Rhône pour lutter contre le coronavirus. Dans les cercles familial, amical et associatif, il est fortement recommandé de limiter les rassemblements de plus de 10 personnes afin de protéger les plus fragiles.



L’obligation du port du masque étendue

Le port du masque sera obligatoire dès ce mardi dans 10 communes de plus de 10 000 habitants entre 6h et 2h. Les villes de Bron, Caluire, Décines, Ecully Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villefranche sont concernées.

Le port du masque reste obligatoire en permanence à Lyon et Villeurbanne.

Dans les autres communes de la Métropole, le port du masque s’étend autour des salles de sport et des salles de spectacle.



Les grands événements de nouveau impactés

C’était attendu, tous les événements regroupant plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les établissements recevant du public doivent être déclarés en préfecture. La foire de Lyon est notamment annulée. Les vides-greniers, brocantes, la diffusion de musique amplifiée sont interdits ainsi que les buvettes en particulier au sein des enceintes sportives et à leurs abords.

Sur l’ensemble du département, la vente et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdits entre 20h00 et 6h00.



Plus de tests

Dans les laboratoires des créneaux seront réservés aux personnes prioritaires. Trois centres de dépistages supplémentaires ouvriront à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin dans le respect de la priorisation d’accueil des personnes (prescription médicale, cas symptômatiques…).



De nouvelles mesures dans les bars et les restaurants

La distanciation physique doit continuer à être appliquée et le port du masque reste obligatoire pour tout déplacement. le nombre de personnes ne doit pas excéder 10 personnes par table.

A noter que le service au bar est désormais interdit, tout comme le fait de consommer debout ou de danser.

Les contrôles seront renforcés et tout manquement à ces règles sera sanctionné. Les établissements ne respectant pas ces gestes sanitaires pourront faire l’objet d’une fermeture administrative.



Les visites dans les EHPAD limitées

Sur l’ensemble des communes du Rhône et de la Métropole de Lyon, les visites en EHPAD seront limitées à 2 par semaine et par résident et des tests seront réalisés pour tout nouveau personnel soignant.