La Foire de Saint-Etienne débute ce vendredi 23 septembre

La Foire de Saint-Etienne débute officiellement ce vendredi 23 septembre et aura lieu jusqu’au lundi 3 octobre prochain. Au total, plus de 40 000m2 d’exposition durant 11 jours avec 50 secteurs d’activités représentés. De nombreuses expositions, animations et soirées nocturnes seront organisées. Des ateliers seront également sur place. Tout se déroule du côté de Parc Expo.

Plusieurs journées à thèmes seront organisées :