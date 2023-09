La Fondation Abbé-Pierre annonce près de 895 000 personnes sont sans domicile en Europe

D’après un rapport sur le mal-logement au sein de l’Union européenne, rendu ce mardi, de la Fondation Abbé-Pierre et de la Fédération européenne des organisations nationales travaillant avec les sans-abris, près de 895 000 personnes seraient sans domicile en Europe. Pour mettre ces données en perspective, la Fondation Abbé-Pierre a comparé le nombre de personnes sans toit en Europe à la totalité “d’une ville comme Marseille ou Turin”. Les pays le plus épargnés par ce phénomène sont la Finlande, le Danemark et l’Autriche tandis qu’à l’inverse l’Allemagne compterait au moins 260 000 personnes sans domicile.