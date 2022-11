La Fondation du patrimoine lance le prix Sésame. Il récompensera des initiatives originales pour mettre en valeur le patrimoine religieux.



Il est possible de candidater dès à présent et jusqu’au 3 février. Le patrimoine religieux est l’un des principaux éléments du patrimoine de proximité :

environ 45 000 édifices religieux sont répartis sur tout le territoire national. Il constitue un véritable bien commun, visible et accessible à tous.



Cinq prix seront remis en avril et se verront dotés de 20 000 € chacun.

Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a permis de sauvegarder plus de 7 000 édifices religieux.

Ces actions, qui ont représenté 60 % de ses collectes de dons, prouvent que l’avenir du patrimoine religieux est un enjeu de territoire et de cohésion, qui concerne les cultes mais aussi les communes et leurs habitants.

La baisse de la pratique religieuse, le manque d’entretien et des coûts de travaux croissants, les contraintes financières des collectivités et regroupement des communes menacent la pérennité à long terme de ce patrimoine.

Vous retrouvez plus d’infos sur le site de la Fondation du patrimoine.