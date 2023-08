La France balayée par le Canada en ouverture du Mondial de basket

L’équipe de France masculine de basket a été surclassée par le Canada (95-65) ce vendredi en ouverture du Mondial de basket qui se déroule du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Une défaite logique face à une équipe canadienne qui fait figure de parfait outsider dans ce tournoi.



Côté Français, Evan Fournier termine meilleur marqueur de son équipe avec 21 points. Star du Thunder d’Oklahoma City en NBA, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander a réalisé une grande performance avec 27 points, 13 rebonds et 6 passes décisives.



Le prochain match des Bleus aura lieu ce dimanche à 15h30 (heure française) face à la Lettonie. Les joueurs de Vincent Collet n’auront plus le droit à l’erreur dans le Groupe H.