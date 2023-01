La France bat de justesse la Pologne pour son entrée en lice au Mondial

Annoncé comme un match piège et pas facile, les Français se sont fait peur pour leur premier match dans ce championnat du monde de handball. Face à un des pays hôtes, les Bleus ont eu du mal à se mettre dans le rythme et la victoire a mis du temps à se dessiner. Privé de Valentin Porte et de leur capitaine, Luka Karabatic, les hommes de Guillaume Gille n’ont pas été assez tranchant pour s’envoler au tableau d’affichage.

Porté par un public en feu dans la salle Spodek de Katowice, les joueurs polonais n’ont rien lâcher et ont tenu tête aux champions olympiques en titre. En deuxième période, l’attaque française a su pallier les erreurs de la défense pour prendre un léger avantage. Kentin Mahé, 4/4 au tirs, a été l’un des artisans de cette victoire sur le fil. Sans oublier Vincent Gérard qui fait deux arrêts consécutifs en fin de match, qui permettent aux Bleus de l’emporter 26-24.

L’Équipe de France de Handball affrontera l’Arabie saoudite samedi à 18h, dans la même salle que leur premier match. En cas de victoire, les tricolores seront qualifiés pour le prochain tour.