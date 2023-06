La France est le pays le plus gros consommateur de médicaments en Europe

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lance ce mercredi une campagne de prévention sur le bon usage des médicaments. Selon Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM, la France est le pays le plus consommateur de médicaments à l’échelle européenne.



Ajoutons à cela, que les français ne sont pas non plus les plus sérieux concernant l’usage des médicaments.

D’après une étude menée en 2021 par l’ANSM, un français sur cinq n’hésite pas à prendre des doses plus élevées que celles prescrites afin de soulager au plus vite les symptômes.



La campagne a alors pour objectif de sensibiliser les citoyens au respect des prescriptions adressés aux patients par les médecins.