Zoé Clauzure, qui représentait la France lors du concours de l’Eurovision Junior ce dimanche à Nice dans les Alpes-Maritime, a fait la meilleure impression et permet ainsi à son pays de remporter le concours pour la deuxième année consécutive. À 13 ans, l’ancienne demi-finaliste de l’émission The Voice Kids a interprété sa chanson Coeur, qui parle de harcèlement scolaire. Elle a terminé juste devant l’Espagne et l’Arménie.