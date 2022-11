La France va tenter de conserver sa couronne

Les Bleus entrent dans le vif du sujet ce soir. les français débutent leur mondial à 20h face à l’Australie. L’Australie qui était déjà le premier adversaire des hommes de Didier Deschamps lors du mondial 2018.



A noter qu’à chaque fois que la France a remporté la coupe du Monde, elle avait remporté son premier match 3-0 contre l’Afrique du Sud en 1998 et 2-1 contre l’Australie en 2018. L’Australie qui s’est qualifiée pour la coupe du monde 2022 au bout d’un marathon : 20 matchs de qualification et pour finir une victoire aux tirs au but face au Pérou. Les Australiens qui ne se sont qualifiés qu’une fois pour les 8e de finale, lors de la coupe du Monde 2006 en Allemagne.



L’équipe de France qui va également tenter de déjouer les pronostics. Depuis le Mondial 2010, tous les champions en titre sont passés à la trappe dès la phase de groupes.