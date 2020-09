La fréquence du métro C réduite

La ligne C est perturbée à partir de ce mercredi. La ligne circule en heures de pointe (7h à 9h et 16h à 19h) avec une rame toutes les 7,5 minutes au lieu de 5,5 minutes et en heures creuses toutes les 11 minutes au lieu de 7,5 minutes.

Une rame de la ligne C est immobilisée et nécessite une maintenance.

Pour circuler entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Cuire, vous pouvez également emprunter la ligne C13. Les perturbations vont durer jusqu’au 16 octobre.