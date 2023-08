La gendarmerie de Saône-et-Loire retrouve 7500 euros de matériel volé

La gendarmerie de Saône-et-Loire a retrouvé du matériel agricole et de chantier volé.



Début avril 2023, une plainte avait été déposée à la gendarmerie de Louhans pour du matériel agricole volé. Puis, quelques jours plus tard, c’est une nouvelle plainte pour du matériel de chantier cette fois-ci.



Mi-juin, des renseignements ont été recueillis par les enquêteurs, et après vérification, les gendarmes ont procédés à une perquisition chez les présumés coupables. Au domicile, ils ont retrouvé l’ensemble du matériel, pour une valeur totale d’environ 7 500 euros. Les présumés coupables seront convoqués devant la justice au printemps 2024.

