La gendarmerie nationale lance sa boutique en ligne

La Gendarmerie Nationale se lance dans le e-commerce, avec l’ouverture jeudi 16 juillet de sa première boutique en ligne.

Pour petits et grands

Pour valoriser son image, la Gendarmerie Nationale vend désormais de nombreux produits dérivés. Du mug signé “Garde Républicaine”, à la voiture télécommandée, en passant par le casque gaming, il y en a pour tous les goûts. Trois marques sont ainsi développées, Gendarmerie nationale, Garde républicaine et Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Défendre des valeurs

Sur son site, la gendarmerie justifie cette nouveauté pour le moins surprenante. “Pratique et ergonomique, ce site a été conçu pour permettre d’accéder facilement à une large gamme d’objets représentatifs de l’institution, à savoir robustes et utiles. Les valeurs de l’institution sont véhiculées au travers de la qualité et de l’esthétisme des objets, fabriqués en France ou en Europe lorsque cela est possible.”

L’ensemble des bénéfices générés par cette boutique seront versés au budget de la gendarmerie, et dédiés à l’amélioration des conditions de vie des personnels.