La grippe gagne du terrain

L’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté mais aussi la Provence-Alpes-Côte d’Azur sont passées en phase “épidémique”.



On note une très forte augmentation des hospitalisations particulièrement chez les 65 ans et plus. Le taux de consultation pour syndrome grippal a augmenté de 39% en une semaine. Il est passé de 145/100 000 habitants, la semaine du 21 au 27 novembre, à 201/100 000 habitants la semaine du 28 novembre au 4 décembre.

La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins était également en nette

augmentation. Cette tendance concernait toutes les classes d’âge et était particulièrement marquée chez les moins de 15 ans.