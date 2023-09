La Halle Tony Garnier lance son édition 2023-2024

La Halle Tony Garnier rouvre ses portes pour sa 36e saison. Pour cette année 2023-2024, la mythique salle de Gerland, a choisi le thème de “la lumière“. Le programme est lui encore bien chargé, avec de nombreux événements tout au long de l’édition. On peut y retrouver “une grande diversité de spectacles, du cinéma (nuit de Star Wars, Kaamelot), le cirque, le rap (Gazo, Lomepal, PLK et Ninho) et la musique classique (Michel Sardou)” explique Thierry Pilat, directeur général de la Halle.

Comme pour chaque édition, celle-ci travaille en collaboration avec ses partenaires, souvent locaux.

La Halle accueillera les premiers visiteurs dès ce week-end (samedi et dimanche) de 10h à 18h, à l’occasion des journées du patrimoine. “On peut visiter la Halle, on peut découvrir des expositions, on peut voir des films, on peut même traverser la Halle sur la passerelle en hauteur“, et gratuitement.



Enfin, un restaurant typiquement lyonnais sera installé pour les gourmands. “On peut aussi déjeuner dans le bouchon lyonnais entre midi et deux, sur réservation par contre. C’est un repas lyonnais, dans la tradition, c’est pour marquer le coup” explique Thierry Pilat. Pour réserver, c’est sur le site internet de la Halle que cela se passe.