Le week-end du 12 et 13 novembre prochains, un salon de pop et geek culture japonaise sera en région lyonnaise à Eurexpo. C’est sur 35 000 m² que ce salon Japan Touch va s’étendre. Plus de 300 exposants sont attendus sur place et de nombreuses animations seront au programme. Un grand food court asiatique sera également sur les lieux en parallèle du salon.