Ce samedi et dimanche a lieu la Japan Touch Haru à Eurexpo ainsi que la Geek Touch. Deux salons sur la culture japonaise et coréenne ainsi que sur la culture des jeux-vidéos et du monde geek plus globalement. De nombreux stands avec des produits issus de ces pays seront sur place et il y aura également de nombreuses animations comme des défilés de cosplay, des conférences ou des concerts.