La JDA se renforce avec la signature d’Ahmad Caver

La JDA Bourgogne Dijon a annoncé le recrutement, jusqu’à la fin de la saison, du combo-guard (meneur – arrière) américain Ahmad Caver (27ans – 188cm).

Formé à l’Université Old Dominion de Norfolk en NCAA, il a fait ses armes en tant que joueur professionnel en NBA G-League avant d’avoir l’opportunité de jouer un match en NBA avec les Indiana Pacers. Durant l’été 2022, il tente l’aventure européenne et s’engage en Lituanie du côté des Wolves de Vilnius avant de prendre la direction de l’Hapoel Holon.



Il a fait le choix de ne pas continuer la saison en Israël dans le contexte actuel pour se tourner vers un nouveau projet. Il arrivera en ce début de semaine à Dijon et passera tous les tests nécessaires pour une qualification rapide afin de prendre part aux entrainements collectifs au plus tôt.