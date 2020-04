La justice ordonne à Amazon de restreindre son activité

Le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné ce mardi une restriction de l’activité d’Amazon.

Ce n’est autre que le premier syndicat de la l’entreprise, SUD (Union syndicale solidaire) qui a fait appel au tribunal pour dénoncer le fait que plus de 100 salariés travaillaient dans des lieux clos.

Cependant le tribunal a écarté la demande du syndicat d’arrêter toutes les activités dans les entrepôts, demandant tout de même à Amazon de verser 4 800 euros de dommage au syndicat.

La juridiction affirme néanmoins que la société d’Amazon a “de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés” et soumet par conséquent l’entreprise à restreindre son activité “aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux.”

Le tribunal demande à Amazon d’effectuer une évaluation des risques inhérents à la pandémie du Covid 19 sur ces entrepôts, en associants les représentants du personnel à l’évaluation des risques.

La restriction annoncée à titre subsidiaire par le tribunal prend effet dans les 24h pour une durée de 1 mois. La livraison des produits non-essentiels ne pourra pas reprendre tant que l’évaluation des risques n’aura pas été faite, et que les mesures nécessaires à la protection du personnel n’auront pas été prise.

Si l’entreprise Amazon déroge à ces prérequis, elle s’expose à payer une astreinte million d’euros par jours de retard et par infraction constatée .