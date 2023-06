La Korean Touch fait son retour au double mixte de Villeurbanne

C’est l’incontournable rendez-vous des fans de la culture coréenne, la Korean Touch est de retour du 1er au 2 juillet au Double Mixte, à Villeurbanne.

Au programme, vous retrouverez bien entendu des concerts, avec la présence du groupe de K-rock / K-alternative Violet Tree et du DJ franco-coréen DJ Wars qui proposera des sets K-pop et K-hiphop.

Deux danseurs et chorégraphes coréens, Jeion et Centimeter seront aussi présents pour dispenser des cours de danse. Car la Korean Touch, c’est aussi beaucoup de danse, puisque c’est l’occasion d’élire les prochains champions de la KPOP Championship 2023, dont les demies-finales et finale se auront lieu sur les deux jours du festival.

Les amateurs de gastronomie coréenne aussi trouveront leur bonheur aux stands « food » de l’évènement ; et pour ceux qui n’en sont pas encore familiers, c’est le moment de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles saveurs !

Comme à chaque édition, le festival proposera également un large espace gaming ainsi que divers stands de shopping et expositions.

Pour retrouver les tarifs et horaires, cela se passe sur la billetterie en ligne du site de la Korean Touch.