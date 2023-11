La LDLC Arena est inaugurée ce jeudi à l’occasion d’ASVEL-Bayern

La LDLC Arena ouvre ses portes ce jeudi à l’occasion de la réception du Bayern pour la 10e journée d’Euroligue.



Les joueurs de Gianmarco Pozzecco pourraient saisir cette occasion pour remporter son premier match européen de la saison à domicile. En effet, les Villeurbannais n’ont pas remporté de match d’Euroligue à la maison depuis 10 mois. A noter que Nando de Colo ne participera pas à ce premier rendez-vous à la LDLC Arena. Il s’est blessé mercredi dernier lors de la victoire chez l’Alba Berlin.



Le coup d’envoi de la rencontre entre l’ASVEL et le Bayern Munich sera donné à 20h, la rencontre sera à suivre sur Tonic Radio.



Pour rappel, la LDLC Arena présente une superficie de 4 500 m². La salle pourra accueillir entre 12 000 (événements sportifs : basket, tennis, handball, boxe, futsal…) et 16 000 spectateurs (concerts et spectacles). 58 événements sont déjà prévus pour la saison 2023-2024, 68 pour la saison suivante. A terme, une centaine d’événements par saison y seront organisés.