La LFP confirme l’appel d’offres pour les lots de Mediapro

Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé ce jeudi le principe d’un appel d’offres pour les droits télévisuels des championnats de France.



La Ligue remettra les lots laissés par Mediapro sur le marché. Canal+ a déjà demandé que cet appel d’offres inclut les deux matches par journée de Ligue 1 que la chaîne diffuse à l’heure actuelle et qu’elle souhaite restituer.



Mais l’accord de retrait signé par la LFP et Mediapro prévoit que Téléfoot ne poursuive la diffusion que jusqu’au 31 janvier au plus tard. La diffusion des matches de Mediapro n’est donc pas certaine.



Les matches diffusés par Canal+, eux, ont été réglés jusqu’au 5 février.