La liaison Eurostar entre Londres et Lyon suspendue

Selon les informations de la BBC, il n’y aura plus d’Eurostar entre Lyon et Londres dès cette année, et jusqu’en 2022.

Les importantes pertes financières liées à la crise du coronavirus sont à l’origine de cette suspension de ligne. L’entreprise franco-britannique souhaite réaliser des économies, et se concentrer sur ses liaisons Paris-Londres et Bruxelles-Londres, beaucoup plus lucratives.

La difficulté de faire appliquer les mesures de distanciation et les gestes barrières dans les wagons a aussi été évoquée. Pour se rendre dans la capitale anglaise depuis Lyon, il faudra désormais prendre l’avion ou faire un changement à Paris.