La ligne Lyon – Grenoble toujours interrompue en raison d’une coulée de boue

Alors que la ligne TER Lyon – Grenoble était déjà fortement perturbée depuis une semaine en raison de fortes intempéries qui ont provoqué un glissement de terrain, la ligne se voit de nouveau interrompue ce mardi.

Une nouvelle coulée de boue est venue endommager une voie de chemin de fer ce lundi soir à proximité de Rives et a provoqué la mise à l’arrêt temporaire de la ligne. Selon la SNCF, la reprise de la ligne n’est pas estimée avant de ce week-end.

Bonne nouvelle cependant : des trains vont bel et bien assurer la liaison Lyon – Grenoble en passant par Chambéry. Ce détour devrait tout de même allonger le temps de parcours d’une quarantaine de minutes.

80mm de précipitations

De nouveaux orages ont provoqué des pluies diluviennes sur l’Isère hier soir en fin de journée. Les communes les plus touchées par les intempéries ont été le lac de Paladru, Oyeu, Châbons et Rives. Environ 80mm de précipitations ont été enregistrées et les appels au SDIS 38 ont afflué en fin de soirée en raison de chaussées inondées. Heureusement, aucun dégât important n’est à déplorer.