C’est circulation s’annonce très compliqué ce mardi matin entre Lyon et Saint-Etienne.



Aucun train ne circule dans les deux sens de circulation à cause d’une caténaire qui s’est affaissée entre Rive-de-Gier et Givors, entraînant une coupure de l’alimentation électrique sur la ligne.



Le trafic devrait être impacté toute la journée.

🔴8h15 : la circulation ferroviaire restera fermée toute la journée entre St-Étienne et Givors dans les deux sens. Le 1er Lyon Perrache>Givors à circuler sera le 9h31 #TER886215-4. Le 1er Givors>Perrache sera le 10h34 #TER886276-7. Les trains ne desserviront pas la Part-Dieu. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 11, 2021