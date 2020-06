La ligne TER entre Lyon et Marseille perturbée ce week-end

Certaines liaisons sont supprimées ce week-end. En cause, des travaux en gare de Livron dans la Drôme.



Des perturbations sont à prévoir samedi et dimanche. Des travaux de renouvellement d’aiguillages ont lieu du 27 juin à 12h jusqu’au 28 juin, même heure. La ligne Lyon-Valence-Avignon-Marseille est alors perturbée, réduisant ainsi le nombre de trajets dans le week-end.



Bus relais



Pour combler ces perturbations, la SNCF met en place des bus relais. Des arrêts supplémentaires son prévus en gares de Saint-Péray et du Teil afin de rejoindre Valence et Montélimar.



Des précisions sont à retrouvées sur le site SNCF Rhône Alpes.