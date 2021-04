La liste des professionnels éligibles à la vaccination s’élargit

La campagne de vaccination s’accélère dans le département du Rhône et dans la Métropole de Lyon. La semaine dernière, des plages horaires avaient été dédiées dans des centres de vaccination à certains professionnels considérés comme les plus exposés au virus. Les enseignants, les ATSEM, les professionnels de la petite enfance ou encore les policiers et les gendarmes de plus de 55 ans avaient notamment eu accès à ce dispositif.



Dans l’optique d’intensifier la campagne de vaccination et de protéger un maximum de personnes exposées au virus, la liste de ces professionnels vient d’être élargie par le gouvernement après une réunion avec des partenaires sociaux. Voici la liste des salariés désormais éligibles à la vaccination, sous condition qu’ils aient plus de 55 ans :



-Conducteurs de bus, ferry et navette fluviale

-Conducteurs et livreurs sur courte distance

-Conducteurs routiers

-Chauffeurs de taxi et de VTC

-Contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)

-Agents d’entretien : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchets

-Agents de gardiennage et de sécurité

-Salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers

-Salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande

-Professionnels des pompes funèbres



Où peuvent-ils se faire vacciner ?



De nouveaux créneaux vont donc être ouverts pour faciliter l’accès à la vaccination. Le centre de formation du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), situé à Saint-Priest, accueillera les professionnels éligibles les 23, 24 et 30 avril de 8h30 à 17h30. Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur Doctolib, à condition d’être muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif d’éligibilité (carte professionnelle).



Ces professionnels pourront également se faire vacciner par les pharmaciens et les médecins mobilisés en ville. À noter que les plus de 60 ans sont éligibles aux vaccins Pfizer et Moderna.



À ce jour, près de 1,5 millions de personnes ont été vaccinées en Auvergne-Rhône-Alpes, pour 335 000 dans le Rhône.