La LNB reporte tous les matchs, sauf ceux qui devaient être diffusés

La saison de Jeep Elite et de Pro B est en train de tourner au casse-tête. Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket a pris la décision de ne pas arrêter les compétitions. En revanche, elles annoncent le report de tous les matchs de novembre à l’exception des rencontres qui devaient être diffusés sur « la Chaine l’Equipe » et la chaîne « Sport en France » pendant le mois de novembre.



Cela représente au minimum deux matchs par week-end en Jeep Elite et un pour la PRO B.

Dans son communiqué, la LNB annonce que ” les matches qui devaient se jouer en novembre, et ultérieurement si le confinement devait perdurer, sont reportés, afin de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos et les priver de recettes. La Ligue travaille sur un calendrier de reprise « post confinement » permettant d’assurer la bonne fin de la saison 20/21.”