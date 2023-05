La lutte contre les moustiques de la ville de Mâcon

La ville de Mâcon a décidé d’agir contre les moustiques. La ville souhaite lutter contre la prolifération des moustiques en associant les habitants et les entreprises. Pour cela, différents systèmes sont mis en place.

L’installation de 14 pièges à moustiques accompagnés de 28 pondoirs. Il s’agit de pièges pour les larves et les femelles).

L’installation à titre expérimental d’un nichoir à chauve-souris est également prévu. En effet, une chauve-souris mange environ 3 000 moustiques par nuit.

La dispersion d’un traitement larvicide biologique et écologique dans les bacs de rétentions d’eau aura lieu, tout comme la mise à disposition de sable dans les cimetières et les jardins partagés de la ville. Cela empêche les moustiques de pondre.

Une campagne de sensibilisation auprès des habitants sur les bons gestes à avoir est faite, afin de limiter la présence des moustiques.