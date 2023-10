Les 13, 14 et 15 octobre prochain, la Lyon Braderie Festival sera de retour pour sa 2e édition. Au total ce sont plus de 400 commerces qui vont participer à l’opération entre les Pentes de la Croix-Rousse et le quartier de Confluence. Une grande partie de cette zone sera piétonnisée à cette occasion. De bonnes affaires seront à saisir lors de cet évènement incontournable.