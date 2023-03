Ce dimanche aura lieu la 15e édition de la Lyon Urban Trail et ce sont plus de 8000 coureurs qui sont attendus dans les rues de la préfecture du Rhône à cette occasion. Plusieurs parcours seront au programme : un 8km ; un 12km (rando); un 14km ; un 25 km et enfin 37km pour les plus courageux. Dans ce dernier parcours, les participants auront plus de 6000 marches à gravir et 1500 mètres de dénivelé.