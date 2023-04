La Lyonnaise, Méa, tente l’aventure The Voice

À seulement 24 ans, la Lyonnaise Méa participe à la célèbre émission The Voice. Chanteuse et danseuse depuis son plus jeune âge, elle tentera d’impressionner les juges avec une prestation inédite. Cette année, c’est Zazie, Amel Bent, Vianney, Big Flo et Oli qui composeront le jury de cette nouvelle édition.

La jeune femme, qui a commencé la danse à l’âge de 6 ans avec du Modern Jazz et de la danse classique, s’est ensuite tourné vers la Gymnastique Rythmique. Une passion qu’elle alliera avec le chant sur le plateau de The Voice ce samedi.



En effet, si Méa est une danseuse d’exception, elle est également une chanteuse talentueuse. Passionnée de Grease et plus généralement des comédies musicales, elle pousse sa maman à l’inscrire dans une chorale, puis à l’École nationale de musique à Villeurbanne.

La Lyonnaise tentera de faire se retourner les coachs ce samedi soir et tentera pas la même occasion d’impressionner son idole Zazie. Rendez-vous à 21h10 sur TF1 pour savoir si Méa intègrera cette nouvelle saison de The Voice.