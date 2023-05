La Lyonnaise Sandie Illouz au Festival de Cannes avec sa marque Helena Joy

Après avoir travaillé pendant des années dans la création, Sandie Illouz s’est lancée à l’âge de 40 ans, dans sa propre maison de joaillerie, Helena Joy.

« C’est une aventure qui est venue à moi » explique-t-elle avec un rire dans la voix. Ayant toujours été créative, Sandie n’avait jamais réellement acheté de bijoux en boutique. Elle imaginait des créations et les faisait faire par des artisans lyonnais. « À plusieurs reprises, on m’a dit que j’avais du goût et on m’a dit que je devais absolument me lancer dans ma propre collection. Alors après un peu de temps, j’ai mis des pièces sur les réseaux sociaux et ça a très bien marché. » C’est donc après ce premier succès que Sandie décide d’acquérir une expertise. Elle intègre alors une formation en gemmologie, pierres fines et pierres précieuses. Elle commence à dessiner des pièces plus techniques et observe dans ses dessins l’essence de sa marque qui se formait. « Je voulais une marque subtilement rock, où les femmes pourraient se retrouver. »

Mais la création n’est pas arrivée dans la vie de Sandy quand elle était adulte. Elle fait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance. « Depuis petite, j’allais à la perle house, j’enfilais mes perles, j’achetais mes fermoirs, mes fils de pêche et je créais mes propres modèles. Je me suis même tournée vers la couture à un moment. » Une passion qui l’a mené en 2014 à sa maison de joaillerie.

Avec un sourire radieux, la joaillière explique que : « Si on veut qu’une marque puisse percer, il faut énormément d’investissement personnel, et cela prend beaucoup de temps ». Mais aujourd’hui, la marque Helena Joy a bien évolué. Ces bijoux ornent désormais influences, actrices ou encore stars qui défilent sur le tapis rouge du Festival de Cannes et de la Fashion Week. Une grande fierté pour Sandy, qui a ouvert son premier showroom rue de Brest à Lyon. Et elle compte bien aller plus loin.