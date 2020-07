La magie des ciné-concerts Disney à Lyon

Disney lance sa tournée de ciné-concerts à travers la France. Le spectacle intitulé « Disney en concert – Magical Music from the Movie » débutera le 23 octobre au Dôme de Paris, avant de poser ses valises au Halle Tony Garnier le 8 novembre à Lyon.

Au programme un Medley Disney unique en son genre qui retracera les scènes cultes d’hier à aujourd’hui et les airs incontournables des films les plus célèbres. De « La reine des neiges », au « le Livre de la Jungle » en passant par « La Petite Sirène » et « Le Roi Lion », ce sont près de 23 titres qui seront interprétés en live. Un orchestre symphonique sera accompagné de chanteurs professionnels durant les deux heures de spectacle.

De plus des chanteuses star interpréteront en direct leur titre phare comme Cerise Calixte, voix officielle de Vaina et Charlotte Hervieux, voix officielle de La Reine des neiges II. Pour compléter le show, une projection sur écran géant en ultra HD sera présente, pour ainsi garantir une immersion des plus optimales dans le monde de Disney.