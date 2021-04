La maire de Rome confond le Colisée avec les arènes de Nîmes

Virginia Raggi, la maire de Rome, a été la risée des réseaux sociaux après avoir publié une vidéo de promotion dans laquelle le Colisée a été confondu avec les arènes de Nîmes.

À travers cette vidéo, la maire de la ville voulait mettre en lumière la Ryder Cup 2023 (tournoi de golf) qui aura lieu pour la première fois de son histoire en Italie. Cependant la vidéo a été mal réalisée et on constate très vite la méprise entre le Colisée et les arènes de Nîmes. Même si la vidéo a été modifiée rapidement, la version originale circule toujours sur internet.

Une action critiquée

Maire de la ville de Rome depuis 5 ans, elle reçoit des critiques de ses concurrents au poste qui ne comprennent pas qu’elle puisse confondre un amphithéâtre emblématique de la ville avec les arènes de Nîmes. Sur Facebook Luciano Nobili, député d’Italia Viva énonce que “c’est une erreur que ne ferait même pas un enfant de primaire”.

La presse italienne ainsi que les adversaires de la représentante de la capitale ne font pas de cadeau à celle-ci. Des élections municipales doivent avoir lieu cette année dans la capitale italienne, toute erreur est donc bon argument pour le camp adverse.