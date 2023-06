La mairie de Marseille annonce la réouverture de nouvelles plages autorisées à la baignade

Bonne nouvelle ! La marie de Marseille à annoncé ce vendredi midi de nouvelles plages autorisées à la baignade. Les plages de Prado Nord, Prado Sud, Bonneveine, Vieille Chapelle et l’Anse des Phocéens sont donc désormais accessibles.



En raison de la pollution et des intempéries, une quinzaine de zones de baignade avaient été fermées.

Cependant, suite aux analyses menées par la Ville de Marseille, de nouvelles plages ont pu être rouvertes.

À noter que cinq zones de baignade restent néanmoins fermées au public, celles-ci concernent les plages du Petit Roucas, Grand Roucas, Huveaune, Borély et Pointe-Rouge.

Suivez la qualité des eaux de baignade ➡ https://t.co/zbJmSjj7FE pic.twitter.com/3dnFkUajtj — Ville de Marseille (@marseille) June 16, 2023